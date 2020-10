Feltri shock su Twitter: "Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte"

vedi letture

Scivolone social per Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero, durante il secondo tempo della partita tra Italia e Olanda, poi terminata sull'1-1 e che ha visto entrare in campo Moise Kean tra gli azzurri, ha twittato: “Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte”. Inevitabili i tantissimi commenti negativi arrivati sotto il suo tweet.