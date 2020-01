Ricardo Rodriguez vuole il Fenerbahçe. La presa di posizione è arrivata ieri per bocca dell'agente del laterale del Milan Gianluca Di Domenico. Sull'operazione emergono nuovi dettagli dalle colonne del Corriere dello Sport che parla di una proposta sul piatto da parte del club turco di prestiti con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Il Milan è disposto a lasciar partire il giocatore svizzero, ma prima occorrerà reperire una nuova alternativa sulla fascia sinistra per non lasciare da solo Theo Hernandez.