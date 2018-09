Fenomeno Piatek, dg Genoa: "Richieste per lui? Ho spento il telefono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha parlato a Radio Marte in merito al suo attaccante Krzysztof Piatek. "E' stata una felice intuizione del presidente, bisogna dargliene atto, come l’abbiamo visto abbiamo capito che avevamo qualcosa di importante. Quante squadre hanno chiamato? Ho spento il telefono. I polacchi sono giocatori che si adattano immediatamente, imparano in fretta, sono umili e hanno voglia di crescere, sono ragazzi assolutamente da monitorare. Pandev? Ci tiene tanto a fare bene, ieri si è anche arrabbiato per la sostituzione, è un generoso, dà sempre qualcosa in più", ha detto Perinetti.