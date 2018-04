Fenucci su Bologna-Milan: "Ultima occasione per fare bene con una big"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato così della prossima sfida contro il Milan a margine dell’evento “Lo Sport per l’Ambiente” tenuto ieri al Dall’Ara: “E’ la nostra ultima occasione in casa per far bene contro una grande squadra - riporta bolognanews.net -. Le premesse ci sono perché a Cagliari, al di là di alcuni errori, la squadra si è battuta con impegno e determinazione. Inutile dire che bisognerà alzare ancora di più la qualità del nostro gioco. Vedremo cosa dirà il campo”.