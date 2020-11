Ferencvaros, Blazic: "Siamo tutti emozionati per domani. La Juve è al top in Europa"

Il difensore del Ferencvaros Miha Blazic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juventus in Champions League: “Siamo tutti molto emozionati per la gara di domani, sappiamo di giocare contro una delle migliori squadre d’Europa e d’Italia. Ci aspetta una gara dura, ma vogliamo dare più del nostro 100% in questa competizione. Il campo è buono, e sarà lo stesso per noi e per loro quindi no sarà un problema. È sempre un onore giocare contro questi calciatori, è un sogno per tutti noi, ecco perché lavoriamo così duramente", evidenzia TuttoJuve.