Ferencvaros horror show: la Juventus passeggia 4-1 e ora gli ottavi sono a un passo

Ferencvaros-Juventus 1-4

La Juventus vince 4-1 passeggiando sul Ferencvaros e conquista tre punti preziosi verso un passaggio del turno che pare ora quasi solo formale. Quello di Pirlo è il solito camaleonte tattico ma pur cambiando pelle e addendi, ha sempre lo stesso risultato: gol di Morata. Che esulta ma attende il check del VAR dopo soli sette minuti. Su Budapest diluvia e il suo appoggio in rete su fendente dalla destra di Cuadrado con velo di Ronaldo, sembra il là per una pioggia di reti bianconere. Così non sarà, perché i primi quindici minuti sono un dominio totale e pure in crescendo per la formazione di Pirlo che però smarrisce abbrivio e incisività col passare dei minuti. Però la sostanza resta quella: cambiano gli interpreti al sessantesimo, dunque assist di Ronaldo, velo di McKennie e destro ancora di Morata. Che fa sei in stagione alla centesima in bianconero, dimostrando che la tortuosa rincorsa al nove in estate ha dato la risposta giusta.

Il centrocampo che cambia la partita Fuori Dybala, che poi segnerà due reti, per riposarsi e per ritrovare condizione ora a singhiozzo, ma la sorpresa è la seconda esclusione di fila di Kulusevski. Gioca Chiesa largo a sinistra e tante azioni del primo tempo passano dai suoi uno contro uno. Anche una fiammata che poi porta a un salvataggio pressoché eroico di Blazic che in scivolata nega il ritorno alla rete in Europa a Cristiano Ronaldo. Il portoghese gioca quarantacinque minuti dove è poco centrale nel gioco bianconero e pure nelle occasioni golose si dimostra meno lucido del solito. Nella ripresa la Juventus cambia per necessità due volte. Perché Arthur a centrocampo fatica ancora a inserirsi negli schemi, sicché meglio Bentancur, seppur il brasiliano esca per problemi gastrointestinali. Poi Ramsey, che doveva funger da collante e da valvola giusta per le varianti tattiche, non incide come dovrebbe e poi s'infortuna anche. Entra Mckennie a dar più sostanza ed equilibrio, l'inserimento e il velo in occasione del raddoppio sono la fotografia del suo impatto immediato.

Ferencvaros horror show Il finale è un festival degli errori del Ferencvaros che racconta tutta la distanza che c'è in una Champions League dove nella fase a gironi ci sono anche squadre come i magiari ben distanti dal livello delle grandi. Ringrazia la Juventus, ringrazia Dybala che entra in campo e segna primo e secondo gol della sua stagione. Entra pure Dybala e al settantatreesimo segnerà pure il primo gol stagionale, ma c'è ben poco del suo estro e tanto di una squadra che non è al livello delle grandi di Champions. Al settantatreesimo, comico retropassaggio di Blazic mancato da Dibusz e la Joya appoggia in rete. Otto minuti più tardi la palla di Lovrencics è pure buona ma il portiere manda sui piedi del 10 juventino che segna il poker. Nel finale c'è gloria per i magiari, il gol di Franck Boli, con la difesa bianconera già negli spogliatoi, fa esultare il tecnico Rebrov e pure la Puskas Arena. Poco da Champions, nella sagra del gol della Juventus, ora a un passo dagli ottavi. Champions.