Ferencvaros, Siger: "Pesata la nostra inesperienza in Champions. Felici per il gol segnato"

vedi letture

Dopo il ko contro la Juventus David Siger, centrocampista del Ferencvaros, ha commentato la prestazione con la stampa magiara: “Siamo partiti abbastanza bene, riuscendo a fare le cose che avevamo provato in allenamento. Non credo però che il gol iniziale di Morata abbia cambiato il volto del match. Abbiamo sempre cercato di gestire la palla, provando anche la conclusione dalla distanza. La Champions League è un palcoscenico che conosciamo relativamente poco mentre formazioni come la Juventus lo conoscono benissimo. Per questo dobbiamo continuare a migliorare. Peccato per i quattro gol incassati, ma il gol segnato ci ha ripagato almeno in parte del lavoro fatto. Anche per rispetto dei tifosi che erano presenti allo stato: c’era una bella atmosfera”.