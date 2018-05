Ferguson lotta per la vita, da Allegri a CR7: migliaia i messaggi di supporto

© foto di Imago/Image Sport

Sir Alex Ferguson sta lottando tra la vita e la morte. Colpito da un'emorragia celebrale, l'ex tecnico del Manchester United è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza e questa notizia ha sconvolto il mondo del calcio. Tantissimi infatti messaggi arrivati in supporto del leggendario manager, eccone alcuni:

"Sii forte Alex Ferguson", ha twittato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

"Aspettando con impazienza notizie positive. Pensando a te, mio caro amico", ha scritto invece Ancelotti.

"Sperando e pregando per un pieno recupero. Continua a combattere Boss, lo hai sempre fatto", ha scritto Ruud van Nistelrooy, uno dei suoi pupilli.

Non poteva mancare il messaggio di Cristiano Ronaldo: "I miei pensieri e le mie preghiere sono per te, mio caro amico. Sii forte boss".

"Per favore, vinci anche questa", ha twittato Peter Schmeichel.

"Boss, ho imparato da te a vincere qualunque cosa accada, quindi ora ti chiedo: vinci, vinci, vinci, vinci! Per favore! Sei il migliore che io abbia mai conosciuto, come persona, come manager. Non vedo l'ora di rivederti ! I miei migliori auguri! Guarisci presto! Per favore!", il toccante messaggio dell'ex giocatore di Fiorentina e Manchester United, Anderson.

E anche le squadre rivali dello United si sono unite ai Red Devils in questo momento difficile:

"I pensieri di tutti al Liverpool Football Club sono con Sir Alex Ferguson e la sua famiglia dopo aver ricevuto la notizia che l'ex allenatore del Manchester United è malato in ospedale. Un grande rivale ma anche un grande amico che ha supportato questo club durante il suo momento più difficile, speriamo che Sir Alex si riprenda completamente. Nel frattempo, il club offrirà il suo pieno sostegno al Manchester United e alla sua famiglia", il messaggio del Liverpool.

"Auguriamo a sir Alex Ferguson un pieno e veloce recupero. I pensieri di tutti al Manchester City sono con lui", hanno scritto i cugini.

"Continua a lottare boss, mando le mie preghiere e il mio amore alla moglie Cathy e a tutta la

famiglia del Manchester United", le parole di David Beckham.

E ancora Wayne Rooney: "Riprenditi presto Boss. I miei pensieri sono con la sua famiglia in questo momento triste".