Fermarsi o ripartire? Il patron della SPAL: "Noi non prendiamo posizione. Decidono le istituzioni"

Ripresa del campionato o stop definitivo? La SPAL, nonostante si trovi in piena zona retrocessione, è uno dei pochi club che fino a questo momento ha deciso di non schierarsi. Una posizione che oggi, in una intervista al sito ufficiale, ha voluto spiegare il patron Simone Colombarini: "In queste settimane non ci siamo mai fatti sentire proprio perché non volevamo aggiungere la nostra voce alle tante che si sentono, anche perché spesso cambiano idea. La nostra è una posizione di attesa, aspettiamo la decisione delle istituzioni per capire se questo campionato potrà riprendere e come. E in ogni caso, noi ci faremo trovare pronti. Non vogliamo entrare nel merito del giusto o sbagliato ripartire, perché ci sono tante argomentazioni sia a favore della fine anticipata che della ripresa. Noi non vogliamo esporci troppo in questa fase, siamo una società professionistica e ci atterremo alle norme. Se si dovesse proseguire, sarà in piena e assoluta sicurezza".