Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo, la cui tripletta contro la Lituania ha smentito in qualche modo le parole di Maurizio Sarri, che aveva giustificato la sua sostituzione domenica per problemi al ginocchio del giocatore. In merito il ct lusitano ha dichiarato: "Non trovo stano fare una domanda su Ronaldo in questa conferenza. È stato fatto tanto rumore su di lui. Ma io ho sempre detto che Cristiano stava bene. La sua prestazione non mi sorprende per niente".