Ferrari, Berisha e Majer: Sampdoria pronta a calare il tris

Dal corrispondente a Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difesa, centrocampo e fantasia. La Sampdoria è pronta a calare un triplo colpo e a rinforzare tre reparti in una sola settimana. Senza ombra di dubbio i blucerchiati si stanno rivelando molto attivi sul mercato sia in uscita, dove resta caldissimo un asse col Parma per Viviano, Silvestre, Sala e Quagliarella, sia in entrata. Dopo Omar Colley, il presidente Massimo Ferrero vuole regalare un altro elemento a Marco Giampaolo per la retroguardia. Si sa che il tecnico di Bellinzona è molto attento al pacchetto arretrato e già dal ritiro di Ponte di Legno potrebbe avere a disposizione un nuovo innesto. L'identikit risponde al nome di Alex Ferrari. Dovrebbe essere il centrale di proprietà del Bologna l'indiziato principale per vestire la casacca blucerchiata. Reduce da una stagione non esaltante a Verona, culminata con la retrocessione dell'Hellas, il ragazzo potrebbe rilanciarsi all'ombra della Lanterna. La società sembrerebbe essere molto vicina al calciatore che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare in Liguria per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto.

Non solo arrivi in difesa per la Samp. A centrocampo la squadra ligure dovrebbe cambiare molto con due partenze eccellenti come quelle di Praet e Torreira. I blucerchiati dovrebbero accogliere il calciatore kosovaro del Salisburgo. Reduce da una grande stagione in Austria, il centrocampista può ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di esterno. Protagonista assoluto nella cavalcata europea della squadra della nota bibita energetica fino alle semifinali, Berisha avrebbe accettato il suo trasferimento a Genova. La fantasia invece sarà affidata a Lovro Majer. Stella emergente della Lokomotiv Zagabria ha decisamente lasciato il segno con la maglia biancoazzurra realizzando 14 reti in 34 impegni disputati fra campionato e coppa nazionale. Il trequartista classe 1998 dovrebbe anche lui arrivare nei prossimi giorni e, al momento, si candida per un ballottaggio con Gaston Ramirez per il ruolo alle spalle delle punte. Blucerchiati scatenati sul mercato e pronti a mettere a segno tre colpi in entrata. Una settimana decisiva per la Sampdoria.