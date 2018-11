Ferrari come Mancini, difensore goleador. Meglio di lui solo Boateng

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Gianluca Mancini fra i difensore goleador di questa serie A. Il Sassuolo può contare su Gian Marco Ferrari, che oggi contro la Lazio ha messo a segno il suo terzo gol in questo campionato, regalando di fatto il pareggio ai neroverdi. Una sentenza in area di rigore avversaria, una sicurezza davanti a Consigli.

De Zerbi ed i tifosi del Sassuolo ringraziano (insieme a tutti i fantallenatori d'Italia): Ferrari è il vice capocannoniere del Sassuolo che lotta per l'Europa, alle spalle solo di Boateng, in testa a quota 4. Non solo, quando segna Ferrari il Sassuolo non perde: vittorie con Genoa e Empoli, pareggio questo pomeriggio con la Lazio.

Un talismano per il Sassuolo. E chissà che non possa diventarlo per la Nazionale. Il centrale neroverde è stato convocato una volta dall'ex CT Ventura, ma non è mai sceso in campo. Mancini ha dimostrato di seguire tutti con attenzione, come dimostrano le ultime convocazioni. E visto che questa Italia fatica molto a trovare la via del gol, un difensore bomber (magari anche due) potrebbe tornare utile.