Ferrero: "Basta teatrini politici dalla D'Urso o da Vespa. Servono subito riforme per l'Italia"

"Noi oggi stiamo tutti a casa, rispettiamo le regole, continuiamo a essere invasi dalle brutte notizie ma la gente non ne può più". A parlare, in una lunga intervista a Il Secolo XIX, è direttamente il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: "Sarebbe utile, ripeto utile, capire che è arrivato il momento di fare riforme profonde per cambiare l’Italia. Pensare al dopo. Qui tante famiglie hanno finito i soldi, non mangiano, e lo stato non può limitarsi ai 100 euro di bonus. Devono stampare dei soldi. Smetterla con quei soliti teatrini politici, tu sei bravo… tu no… andare dalla D'Urso… andare da Vespa... Si vedano da altre parti, senza tivù, per preparare l’Italia che verrà. Bisogna dare una mano alle imprese che non ce la fanno, ma anche a quelle che non ce la facevano prima, volevano rilanciarsi e adesso sono defunte".