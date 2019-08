Trattativa in esclusiva nel vivo, decisivo settembre

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il gruppo che fa a capo a Gianluca Vialli ed e' interessato all'acquisto della società blucerchiata hanno firmato - apprende l'ANSA - una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa "in esclusiva" fino a settembre per il passaggio di proprietà del club. "Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, - sottolinea il gruppo del presidente della Samp in una dichiarazione all'ANSA - ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all'acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di serie A".