Ferrero non si ferma e rilancia: può acquistare un altro club di A o B

Massimo Ferrero si appresta a cedere la Sampdoria ma la sua parentesi nel mondo del calcio potrebbe non essere ancora finita. L'attuale presidente blucerchiato, una volta ceduto il club, potrebbe acquistarne subito un altro, o in Serie A o in B, per intraprendere subito un'altra avventura. A riportarlo è Il Secolo XIX.