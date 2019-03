Ferrero: "Non vendo il club. La Sampdoria costa 150 milioni di euro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha smentito le voci di una possibile cessione societaria, parlando però di un possibile addio a fronte di un corrispettivo chiaro. "Non vendo, come ve lo devo dire. Vedrete a giugno chi sarà il presidente della Samp. Continuate a inventare tutto, non ho mai ricevuto un'offerta di soldi veri. Il prezzo, 150 milioni. Se trovare qualcuno che ce li ha, portatemelo". A riportarlo è Il Secolo XIX.