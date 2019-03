© foto di Insidefoto/Image Sport

A prescindere da chi ci sarà alla guida della Sampdoria, Marco Giampaolo resterà saldo sulla sua panchina. Il quotidiano 'La Repubblica' edizione Genova quest'oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra Massimo Ferrero e la York Capital per il passaggio delle quote del club blucerchiato e parla di accordo sempre più vicino per una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

Il rappresentante del fondo statunitense è Gianluca Vialli, che in caso di fumata bianca dovrebbe diventare il nuovo presidente della Samp. E sulla guida tecnica Vialli ha le idee chiare: ripartire dall'attuale allenatore.