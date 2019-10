Ferrero riflette, Di Francesco in bilico: Samp ultima, serve una scossa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Di Francesco? Adesso esaminerò la situazione e prenderò una decisione per il bene della squadra, dei tifosi e dello stesso Di Francesco". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dopo l'ennesima sconfitta dei blucerchiati, la sesta in sette giornate.

Una stagione iniziata male e che rischia di finire ancora peggio se le cose non cambieranno. La travagliata cessione della società non può essere un alibi, ma evidentemente ha influito e non poco in chiave di mercato. Di Francesco, visto il caos e l'incertezza sul futuro, non ha potuto avere i giocatori che avrebbe voluto e si è ritrovato costretto a lavorare con quello messo a disposizione dalla società.

Certo, il materiale tecnico a disposizione della Sampdoria non è certamente da ultimo posto. Giocatori come Quagliarella, Gabbiadini e Ramirez potrebbero tranquillamente giocare in squadre di medio-alta classifica. Evidentemente qualcosa non sta funzionando: la squadra vive in un evidente stato di paura, ma questo atteggiamento, dopo appena 7 giornate, non dovrebbe esserci nonostante la classifica avversa. C'è tutto il tempo di recuperare, ma serve sicuramente un segnale. Già, ma quale segnale? Un eventuale esonero di Di Francesco potrebbe essere la mossa giusta? Presto, molto presto, lo scopriremo, del resto Ferrero è stato chiaro: "Farò le mie valutazioni per il bene della Samp". Gli indizi però non lasciano ben sperare il tecnico della Sampdoria. L'ultima volta che Di Francesco ha saltato una conferenza stampa è stato a Porto, poco prima di venire esonerato dalla Roma.