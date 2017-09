Ferrero su Schick: "E' una punta, sarà gioiello dopo la pensione di Dzeko"

Nelle parole riportate da RomaGiallorossa, Massimo Ferrero ha parlato a Radio Radio di Patrik Schick. "Tutti sappiamo che Schick non è si allenato tanto con noi. A volte la voglia e l’entusiasmo ti portano a fare piccoli errori. L’hanno messo nella mischia, ma il ragazzo si deve allenare. Lui è una punta: quando Dzeko andrà in pensione, diventerà il gioiello della Roma. Non è un esterno, è una punta. Volendo può giocare con Dzeko, ma non è un esterno. La Roma, come in tutte le big, dietro ha un mondo di persone che devono dire delle cose. Noi abbiamo preso Praet e l’abbiamo trasformato in mezzala, ma a Roma non si può fare questo. Il campionato è cambiato, la Roma non può perdere le partite che ha perso".