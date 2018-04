Ferrero: "Su Schick mi chiederanno scusa. Scalata alla Roma? Chissà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Radio, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della possibilità di fare una scalata alla Roma: "Mai dire mai. Io amo i tifosi della Roma. Su Shick mi chiederanno scusa. Ci vorrebbe un'altra squadra sarebbe. Con 5 squadre in Champions il campionato sarebbe più bello. Torreira? Me lo hanno chiesto tutti, ma non ne parlate troppo altrimenti si monta la testa".