Ferrero sul caso Obiang: "Sono felice perché non ho fatto niente e mi hanno rovinato la vita!"

"Sono felice perché non ho fatto niente e mi hanno rovinato la vita!". Parla così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ai microfoni di Telenord rivelando tutta la propria felicità per l'esito della sentenza sul cosiddetto "caso Obiang" (Ferrero era accusato di avere sottratto circa un milione di euro dalle casse del club dirottando le somme in una altra società, gli imputati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste"). "Proprio perché non ho fatto niente - le parole riportate da Telenord - ho avuto il coraggio di non scegliere il “compromesso“ del rito abbreviato e ho trovato un giudice altrettanto coraggioso che ha accertato la verità. Io ho sempre creduto e credo nella Giustizia."