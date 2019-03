Ferrero: "Tifo Roma da quando sono bambino ma la Samp è la mia vita"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nei giorni scorsi si è parlato del possibile interessamento di Massimo Ferrero per la Roma, con lo stesso presidente della Samp che ha però risposto di poterci pensare soltanto nel momento in cui Pallotta andrà in pensione. Nella giornata di oggi sono arrivate altre parole del patron blucerchiato, che ai microfoni di Radio Radio ha affermato: "La Roma è la squadra che tifo da bambino, ma la mia azienda è la Sampdoria, quindi forza Sampdoria. Ora mi prendo un aereo e vado a Milano, poi a Genova. Voglio precisare una cosa: io sono presidente della Sampdoria e la Samp è nel mio cuore e nella mia testa. Sono presidente di una squadra meravigliosa, adoro i miei tifosi che sono speciali e lavoro tanto. Non voglio essere sempre frainteso, sarò dislessico. Bisogna sempre stare attenti a cosa la gente vuole sentirsi dire. Palermo la adoro, lì ho fatto il film più bello della mia vita “Neri per sempre”. Quindi non è che se dico che mi piace Palermo allora mi compro la squadra. Io adesso non posso comprare niente, sono presidente della Sampdoria e sono felice di rappresentare il club con la maglia più bella del mondo. La Samp è la mia vita, poi un domani si vedrà. Mio figlio è sampdoriano, l’ho portato al Ferraris e ora entra in campo con la maglietta blucerchiata. Proposte per la cessione del club? Non è ancora arrivato nulla di serio o concreto. Quando arriverà, sarò il primo a dirvelo, non voglio tener nascosto nulla. Leggendo i giornali prima chiedevo 200 milioni, ora ne chiedo 100 e avrei fatto anche una telefonata con Vialli. Tanta gente, tante parole, ma qui soldi non se ne sono visti".