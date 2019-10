Ferrero: "Totti-Cassano? Ci parlo, ma non devono indicare la via del sole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Cassano e Francesco Totti dietro l'arrivo di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Il patron blucerchiato Massimo Ferrero smentisce in conferenza stampa: "Stabiliamo una cosa che è molto importante. Con loro ci parlo sempre ma non mi devono indicare la via del sole. Siamo quattro persone, viviamo come un team e non abbiamo bisogno di chiedere fuori. Ranieri lo abbiamo visto diversi anni fa perché Romei è un suo ammiratore. Oggi gli Dei si sono incontrati: siamo due romani che vogliono il bene della Sampdoria. Abbiamo dimostrato che sappiamo fare senza avere nessuno che ci deve venire a dire niente. Se poi si parla del mister, tutti gli vogliono bene".