Festa Inter per la terza maglia. Handanovic: "Sentiamo sostegno tifosi"

Tanti tifosi dell'Inter in piazza per la presentazione della terza maglia, avvenuta oggi in pieno centro a Milano. Come testimoniato dalle Instagram stories, ai tifosi partecipi con cori, striscioni e incitamenti, ha risposto il capitano Samir Handanovic: "Sentiamo molto il vostro sostegno, vi ringrazio molto per l'affetto nell'ultima partita dello scorso campionato in cui ci avete spinto in Champions". I giocatori al gran completo hanno poi saltato con i tifosi al grido di "Chi non salta rossonero è".

