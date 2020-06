Festa Napoli, l'OMS non gradisce. Botta e risposta Salvini-De Luca, non è finita qui

Le scene di caroselli e festeggiamenti smodati seguiti alla vittoria della Coppa Italia del Napoli, il primo trofeo assegnato post-Covid-19, circostanza che ha "trattenuto" tutti i supporter napoletani in città, non sono affatto piaciute ai vertici della sanità non solo italiana, ma mondiale. Il Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell'OMS e componente del comitato tecnico-scientifico a supporto del Ministro dell Salute, ai microfoni di 'Agorà ha aspramente criticato il comportamento dei tifosi e lanciato l'allarme. "Sono festeggiamenti sciagurati, il problema è tutto lì. In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli dove Governatore e Sindaco hanno messo in atto in questi mesi delle misure molto rigide e l'incidenza del virus è minore che in altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto è costata all'inizio dell'epidemia la partita dell'Atalanta in Champions nella diffusione del virus in Lombardia. Non vorrei che riprendesse la diffusione del contagio proprio nel momento in cui dal Comitato tecnico-scientifico è arrivato l'ok alla richiesta della FIGC di modifiche delle norme della quarantena per non limitare al massimo l'indotto del calcio, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica. Fa davvero male vedere questa immagini".

Salvini rincara e attacca De Luca - Sulla polemica si è gettato come un'ape sul miele il leader della Lega Nord Matteo Salvini, il quale ha dichiarato: “Di fronte ai festeggiamenti di ieri visti a Napoli mi chiedo dove fosse De Luca. Sono contento per Gattuso (con il quale ai tempi del Milan vi sono state varie frecciate a distanza, ndr) e per il Napoli, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole a me per i miei selfie con le persone e ieri c'era qualche migliaio di tifosi".

Mentana perdona - Il direttore de 'La7', tramite il suo profilo facebook ha commentato le durissime critiche piovute questa mattina sui tifosi del Napoli. Il Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell'Oms e componente del comitato tecnico-scientifico a supporto del Ministro dell Salute, ha definito sciagurati i sostenitori del Napoli che si sono riversati in piazza per il successo della Coppa Italia. "Ha ragione, per carità - ha scritto Mentana - ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch'io".

De Luca dà un'anteprima: domani il clou - Dulcis in fundo è arrivata la risposta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto sapere: "Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al "catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità".