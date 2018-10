Fiducia a Fabian Ruiz: sarà lui l'ago della bilancia?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

4-3-3, 4-4-2 o 3-5-2. Ancelotti conferma di avere mille risorse e cambia ancora una volta lo schieramento iniziale del suo Napoli. Al di là dei freddi numeri, colpisce la capacità dei suoi ragazzi di poter modificare posizionamento in corso d'opera, grazie alla grande duttilità dei giocatori a disposizione.

Anche stasera, quello dei partenopei sarà un modulo molto camaleontico. L'ago della bilancia potrebbe essere Fabian Ruiz: dopo le ottime prestazioni fornite negli ultimi match in cui è stato chiamato in causa, lo spagnolo è pronto a far saltare il banco, da mezzala o esterno di centrocampo. Sarà fondamentale l'interpretazione dei compiti che il tecnico emiliano ha assegnato a ognuno dei giocatori, ma questo Napoli ha già dimostrato, contro avversari importanti, di potersela giocare al massimo delle proprie possibilità. La Roma è un avversario ostico, come dimostrano gli ultimi confronti al San Paolo, dove i campani non vincono dal 2014 contro i giallorossi. Il fattore sorpresa e l'organizzazione saranno determinanti.