Fiducia, atteggiamento e modulo: quando tre indizi fanno una prova. Bruno Peres può rinnovare

“Gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa”, così Petrachi aveva parlato di Bruno Peres a inizio mercato. Già, perché l’esterno, dopo due anni di prestiti fallimentari in Brasile, ha fatto ritorno a Trigoria dove ci è arrivato nell’estate del 2017 in seguito a un esborso totale di 17 milioni. Un investimento che a oggi non ha ancora fruttato e con la scadenza del contratto a giugno 2021 impone la necessità di prendere una decisione per la prossima estate: cessione o rinnovo? Gli ultimi indizi dicono di un giocatore che in questi mesi ha piacevolmente sorpreso Fonseca ritrovandosi a giocare 8 partite tra campionato e Coppa Italia nel 2020 e le ultime tre tutte da titolare. La mancanza di un padrone sulla fascia destra ha giocato a favore del brasiliano che comunque anche nella disfatta con il Sassuolo si è fatto notare come tra i migliori in campo nella ripresa.

Insomma, è sicuramente sulla buona strada e considerato anche come il prossimo sarà un mercato difficile, l’idea di Petrachi potrebbe essere quella di ricomporre la fascia destra con la coppia granata Bruno Peres-Zappacosta. Determinante per il rinnovo sarà il rush finale di stagione. Se manterrà il rendimento mostrato prima dello stop forzato e non darà spazio a comportamenti extra campo che lo avevano reso famoso in passato, allora la Roma punterà ancora su di lui. A venire incontro al giocatore c’è anche Fonseca che recentemente ha aperto alla difesa a 3. Con la Roma l’ha già usata in un paio di occasioni e nelle ultime partite una delle varianti tattiche era stata proprio quella di abbassare uno dei due mediani sulla linea dei centrali in fase d’impostazione. Lo schieramento a tre dietro libererebbe di più Bruno Peres dai compiti difensivi (aspetto sul quale è ancora carente), ritrovando il sistema di gioco che fece le sue fortune nel Torino. Se a questo si unisce la fiducia mostratagli da Petrachi e un cambio di atteggiamento da parte del calciatore stesso allora si può dire che tre indizi facciano una prova che combacia con il rinnovo.