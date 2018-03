Fiducia Chiellini: può farcela per Juve-Milan. Il punto sugli infortunati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky ha fatto il punto sul recupero degli infortunati in casa Juventus. Giorgio Chiellini, uscito per infortunio durante la sfida contro la SPAL, potrebbe tornare a disposizione già per il match contro il Milan e certamente ci sarà contro il Real Madrid. Qualche giorno di recupero in più, invece, servirà ad Alex Sandro che a Vinovo si metterà subito al lavoro per la Champions.

Incerti i tempi di recupero per Federico Bernardeschi: tutto dipenderà dalle terapie conservative, se avranno buon esito l'ex Fiorentina potrà risparmiarsi l'operazione. Infine Juan Cuadrado, che dovrebbe tornare in campo tra circa 20 giorni.