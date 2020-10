Fienga presenta Smalling e Borja Mayoral: "Sono qui perché loro hanno scelto la Roma"

vedi letture

Conferenza stampa di presentazione di Chris Smalling e Borja Mayoral in casa Roma. A fare gli onori di casa il dirigente giallorosso Guido Fienga: "Borja Mayoral e Smalling arrivano da due dei più grandi club, ma hanno scelto la Roma, L'hanno scelta la Roma. Del ritorno di Smalling si conosce tutto, ma anche con Borja è nato subito un bel feeling e la scelta di venire alla Roma è stata sua, perché c'era l'alternativa di restare al Real Madrid che voleva trattenerlo. Anche lo United voleva che Smalling restasse lì e invece alla Roma ci ritroviamo due bravi giocatori che ci aiuteranno a vincere. Hanno scelto la Roma come loro squadra per centrare gli obiettivi che in casa Roma sono sempre obiettivi molto ambiziosi".

Clicca qui per la conferenza stampa di Chris Smalling

Clicca qui per la conferenza stampa di Borja Mayoral