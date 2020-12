FIFA Best Player, De Rossi: "Messi resta il miglior al mondo ma Lewandowski merita il premio"

Daniele De Rossi, storico ex calciatore della Roma e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato del premio "The Best FIFA Football Awards" che sarà riservato al miglior calciatore della passata stagione al sito della FIFA: "Messi è sempre il miglior giocatore, ma se si guarda all'anno passato, se lo merita Lewandowski. Ha vinto la Champions League, ha segnato un numero enorme di gol ed è stato il migliore se si guarda anche a come ha giocato".