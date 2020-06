FIFA FAQ in pratica: esempio Ibra, la raccomandazione è allungare di due mesi col Milan

vedi letture

Nessun obbligo, ma forti raccomandazioni. Nel pomeriggio, la FIFA ha diramato le FAQ, frequently asked questions, relative alle tematiche più importanti e stringenti dell'attualità calcistica legate al mercato e al tesseramento dei calciatori, dopo la crisi da Covid-19. Come funzioneranno? Dopo averne riportato il testo, necessariamente tecnico, vi proponiamo alcuni esempi pratici delle indicazioni.

Contratti in scadenza al 30 giugno 2020. Esempio: Zlatan Ibrahimovic. Il contratto tra lo svedese e il Milan termina alla data originale di conclusione della stagione. Dato il prolungamento al 31 agosto, per completare il campionato in rossonero è necessario un accordo tra Ibra e i rossoneri in tal senso.

La raccomandazione FIFA. Trovare un accordo che consenta al Milan di far giocare Ibra fino al termine della stagione. È, come detto, una raccomandazione: non c’è possibilità per la federcalcio mondiale di imporre questa soluzione, che necessita di un accordo tra le parti in tal senso. Un problema soprattutto per squadre con tanti calciatori in scadenza: senza accordi, rischiano di trovarsi una rosa impoverita. Per colmare le lacune, potrebbero pescare liberamente tra i propri giovani, come peraltro in Serie A è già consentito fare, ma ovviamente non sarebbe la stessa cosa.

Può la Federcalcio imporre l’allungamento del contratto? La FIFA indica una terza via: le federazioni nazionali, in virtù di accordi collettivi con l’Assocalciatori, potrebbero estendere in via regolamentare questi accordi. Il problema? A livello interpretativo. Molti evidenziano infatti come la FIGC possa intervenire sul tesseramento, che può essere esteso in via automatica al 31 agosto, ma non sul contratto: un atto di natura privata, che necessita dell’accordo di tutte le parti interessate.