FIFA FIFPro World 11: in lizza Donnarumma, CR7 e de Ligt. E c'è anche Ibrahimovic!

La FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori e delle calciatrici, ha annunciato la lista dei 55 giocatori in lizza per la top 11 dell’anno 2020. Un solo italiano, il portiere Gianluigi Donnarumma, ma diversi esponenti della Serie A come Zlatan Ibrahimovic del Milan, gli juventini Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt e il centrale senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly. Particolarmente significativa la presenza dello svedese, che solo un paio di settimane fa è entrato in polemica proprio con la FIFPro per questione di diritti di immagine.

PORTIERI

Alisson Becker (Liverpool FC, Brasile)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

David De Gea (Manchester United, Spagna)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italia)

Moraes Ederson (Manchester City, Brasile)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Francia)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Munich, Germania)

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Germania)

DIFENSORI

David Alaba (FC Bayern Munich, Austria)

Jordi Alba (FC Barcelona, Spagna)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgio)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Inghilterra)

Dani Alves (Sao Paulo, Brasile)

Jerome Boateng (FC Bayern Munich, Germania)

Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, Olanda)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, Olanda)

Marcelo (Real Madrid, Brasile)

Sergio Ramos (Real Madrid, Spagna)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Scozia)

Thiago Silva (Chelsea, Brasile)

Raphael Varane (Real Madrid, Francia)

CENTROCAMPISTI

Thiago Alcantara (FC Bayern Munich, ora Liverpool), Spagna)

Dele Alli (Tottenham Hotspur, Inghilterra)

Sergio Busquets (FC Barcelona, Spagna)

Casemiro (Real Madrid, Brasile)

Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, ora FC Barcelona, Brasile)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portogallo)

Leon Goretzka (FC Bayern Munich, Germania)

Jordan Henderson (Liverpool FC, Inghilterra)

Frenkie de Jong (FC Barcelona, Olanda)

N'Golo Kante (Chelsea FC, Francia)

Toni Kroos (Real Madrid, Germania)

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, Germania)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Thomas Muller (FC Bayern Munich, Germania)