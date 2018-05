FIFA, Infantino corteggia Buffon: "Salto in macchina e ti prendo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia, seppur in via informale, il corteggiamento della FIFA nei confronti di Gianluigi Buffon. Raggiunto da Sky, il presidente Gianni Infantino ha infatti mandato un breve messaggio: "Sei un grande. Se per caso hai qualche idea di venire in FIFA io salto in macchina e ti vengo a prendere".