FIFA, Infantino: "Quello in Russia sarà il primo Mondiale con il VAR"

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato in conferenza stampa al 'FIFA Council meeting' dall'Agora Convention Centre di Bogotà, ufficializzando l'utilizzo del VAR ai prossimi Mondiali: "All'inizio ero molto scettico, ma dobbiamo convivere col progresso. Dopo diversi esperimenti ci siamo convinti del fatto che dobbiamo aiutare gli arbitri per avere più trasparenza e giustizia nel calcio. Il Mondiale del 2018 sarà il primo con il VAR, è una decisione già approvata. E' una decisione presa dopo una sperimentazione su oltre 1000 partite. Il tempo medio durante una partita per l'utilizzo del VAR è di un minuto. Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito".

FIFA Council approves the use of VARs at the 2018 FIFA World Cup Russia™. More information about the use of Video Assistant Referee at the World Cup on https://t.co/QBHUybxyN3 #FootballTechnology

