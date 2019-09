© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dà ampio spazio all'assenza di Cristiano Ronaldo dall'evento FIFA The Best organizzato ieri al Teatro Alla Scala di Milano. Il campione portoghese era l'unico assente tra gli undici calciatori presenti nella top undici, scatenando l'irritazione della FIFA che non ha certo preso bene la sua assenza.

Secondo la giustificazione ufficiale, Cristiano Ronaldo era assente per il piccolo problema all'adduttore che gli impedirà anche stasera di essere in campo a Brescia: una 'scusa' poco credibile, nella serata in cui è stato premiato Leo Messi più probabile che il portoghese abbia deciso di disertare per non assistere al trionfo del suo acerrimo rivale.