FIFA, Montagliani su Agnelli: "Ha una visione moderna e lungimirante del calcio"

Victor Montagliani, vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF, parla a Tuttosport dei rapporti con Andrea Agnelli, presidente dell'ECA: "Con Andrea c’è un rapporto personale e professionale eccellente. Collaboriamo molto e non solo in questo caso abbiamo ottenuto risultati positivi per migliorare il calcio: il rapporto con gli agenti, le regole per i trasferimenti e la tutela dei minori. Andrea ha una visione moderna e lungimirante del calcio: con lui la FIFA lavora molto bene".