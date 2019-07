SportMediaset riferisce dei nuovi piani della FIFA per contrastare i purtroppo sempre più frequenti episodi di razzismo denunciati all'interno dei campi da calcio. La massima autorità calcistica mondiale lo farà con un nuovo codice disciplinare che sarà applicato da lunedì e che prevede l'utilizzo del pugno di ferro, partendo da dieci gare di stop a giocatori che si macchino di comportamenti discriminatori, fino alla sconfitta immediata per la squadra i cui tifosi abbiano adottato atteggiamenti di discriminazione. Su questo punto il regolamento parla chiaro: "A meno di circostanze eccezionali, se un arbitro dichiara conclusa la gara questa va allora considerata persa". E non si parla solo di colore della pelle, ma anche di altri aspetti personali.