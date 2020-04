FIFA, si studia l'inserimento di una terza finestra per i trasferimenti

Una terza finestra per la campagna acquisti: è questo il pensiero della FIFA per ovviare all'inevitabile dilatamento della stagione a causa del Coronavirus. Lo rivela James Kitching, direttore del regolamento calcistico dell'organismo che gestisce il calcio mondiale, durante una intervista alla tv tedesca ARD. La FIFA vorrebbe riprogrammare le finestre attualmente previste per le sessioni estiva (12 settimane) e invernale (4 settimane), per poi creare un terzo spazio dedicato agli scambi.