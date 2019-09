© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il momento delle premiazioni, al Teatro alla Scala di Milano, con i prestigiosi FIFA Football Award. È, come da previsioni, Alisson a vincere il premio come miglior portiere, battendo Marc-Andrè ter Stegen ed Ederson. "È un grande onore ricevere questo premio, è un premio per tutto quello che ho fatto nella mia vita per essere qui. Voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie, mia figlia Elena e mio figlio Matteo. Mi hanno tutti portato qui, sono grato a loro per essere qui e per ricevere questo premio. Spero di rappresentare tutti i brasiliani che sognano di diventare calciatori: non desistete, lottate per il vostro sogno. Grazie a tutti", le parole del numero 1 dal palco.

Clicca qui per seguire il live della premiazione del FIFA The Best!