FIFA The Best - Bielsa, Flick e Klopp in lizza per il premio come miglior allenatore del 2020

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. El Loco Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick o Jurgen Klopp? Saranno rispettivamente il principale artefice della storica promozione del Leeds, il campione in carica di Champions League e il campione in carica di Premier League a contendersi il premio "The Best FIFA Men's Coach 2020". Anche in questo caso, sul podio non troviamo nessun rappresentante della nostra Serie A.