© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono stati resi noti poco fa le preferenze di tutti i votanti per la premiazione del FIFA "The Best". A votare sono stati i capitani, i ct e un rappresentante dei media di tutti i paesi della Federazione Internazionale. Cristiano Ronaldo ha espresso il suo voto in qualità di capitano del Portogallo, dando il punteggio più alto al compagno di squadra Matthijs de Ligt. Secondo posto per Frenkie De Jong e a chiudere il podio Kylian Mbappé. Salta all'occhio l'assenza di giocatori del Real Madrid e soprattutto di Lionel Messi.