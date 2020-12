FIFA The Best - I 3 finalisti per il Puskas Award: Suarez guida la truppa uruguaiana, poi c'è Son

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. A contendersi il premio "FIFA Puskas Award 2020" per il gol più bello saranno Giorgian De Arrascaeta, centrocampista del Flamengo e della Nazionale uruguaiana, il suo connazionale e compagno nella Celeste Luis Suarez, oggi all'Atletico Madrid, e il sudcoreano Son Heung Min del Tottenham.

Questi, nel dettaglio, i tre gol in questione:

- Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão - Brazil] (25 August 2019)

- Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [LaLiga - Spain] (7 December 2019)

- Son Heung-min (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League - England] (7 December 2019)