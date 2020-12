FIFA The Best - L'ex Roma Alisson sfida Neuer e Oblak per il premio come miglior portiere

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. A contendersi il premio "The Best FIFA Men's Goalkeeper 2020" sono l'ex Roma Alisson, oggi al Liverpool, il tedesco Manuel Neuer (Bayern Monaco) e lo sloveno dell'Atletico Madrid Jan Oblak.