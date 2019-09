FIFA The Best - La stagione di Van Dijk: il gigante olandese è in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I sacrifici, la paura di smettere, il successo: la carriera di Virgil van Dijk è un manifesto di tutto quello che il calcio, e lo sport in generale, possono regalare a chi ci crede e investe tutto nell'inseguimento della vittoria. Da minorenne, il classe '91 di Breda faceva il lavapiatti per permettersi di giocare a pallone. Poi ha rischiato di smettere, per un'appendicite degenerata in peritonite. Di più, ha rischiato di morire e lo ha raccontato di recente: era arrivato a firmare il proprio testamento. Ne è uscito, e quel che non ti uccide ti fortifica. Così a 27 anni è diventato (brevemente, ci ha pensato Maguire a superarlo) il difensore più pagato nella storia del calcio. E stasera, 13 anni dopo Fabio Cannavaro, potrebbe anche diventare il secondo difensore a essere premiato come miglior calciatore al mondo.

Così con il Liverpool -

Insuperabile. Letteralmente: nell'ultima stagione, nessuno è riuscito a superare il gigante olandese con la maglia dei Reds. Le critiche per il prezzo pagato (alto) sono finite nel dimenticatoio, oscurate dalla stagione strepitoso del centrale di Klopp. Pericoloso sulle palle inattive in attacco, roccioso quando si trattava di difendere Alisson: con le sue prestazioni ha contribuito all'incredibile corsa della squadra di Anfield, testa a testa col Manchester City, finita con un solo punto di ritardo rispetto ai campioni d'Inghilterra. Van Dijk e i suoi, però, si sono rifatti con gli interessi in Champions League, dove Virgili si è tolto anche lo "sfizio" di giocare da capitano (contro la Stella Rossa) ad Anfield. Monumentale sia nella semifinale di ritorno col Barcellona che nella finale del Wanda Metropolitano contro il Tottenham.

Presenze: 50 (38 in Premier League, 12 in Champions League)

Gol: 6 (4 in Premier League, 2 in Champions League)

Così con l'Olanda -

Percorso (quasi) netto in Nations League, trofeo sfumato soltanto in finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sempre presente nelle gare degli oranje, Van Dijk ha costruito con De Ligt una delle difese più insuperabili d'Europa, a dispetto della trazione offensiva che da sempre caratterizza il gioco della nazionale dei Paesi Bassi.

Presenze: 30 (12 in amichevole, 6 in qualificazioni Mondiali 2022, 6 in qualificazioni Euro 2020, 6 in UEFA Nations League)

Gol: 4 (1 in amichevole, 1 in qualificazioni Euro 2020, 2 in UEFA Nations League)