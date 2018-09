FIFA "The Best", Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni. La fine di un'era?

© foto di Imago/Image Sport

Che sia giunta la fine di un'epoca? E' questa la domanda che sorge spontanea subito dopo la pubblicazione dei nomi dei tre finalisti per il FIFA "The Best", il premio per il miglior giocatore della scorsa stagione assegnato dal Palazzo del calcio mondiale. Questa volta, però, non fanno scalpore i calciatori in corsa (Ronaldo, Modric e Salah), bensì chi in quella lista non c'è: Leo Messi. Per la prima volta dopo dodici anni (tre volte sul podio del FIFA World Player, cinque su quello del FIFA Balon d'Oro e due su quello del premio attualmente in essere), infatti, il dieci del Barcellona e della Nazionale Argentina non rientra nel novero dei tre finalisti.

Un risultato, questo, che sorprende perché riguarda la Pulce, ma che alla fine evidenzia come il 2017/2018 sia stato un anno complicato per il fenomeno sudamericano, vissuto fra un nuovo flop in Champions League e la debaclé russa con l'albiceleste.

E' finita davvero un'era? Difficile dirlo. La domanda è pertinente, ma la risposta la può dare solo Leo Messi.