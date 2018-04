FIGC, corte a Marotta. Il dirigente vuole restare alla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"FIGC, corte a Marotta". Così Tuttosport fa sapere che varie componenti della Federazione hanno chiesto al dirigente della Juventus di accettare l'incarico di presidente federale, così da accorciare il commissariamento di Fabbricini. Quello di Beppe Marotta è stato un garbato ma fermo no, in quanto ancora motivatissimo per fare bene alla Juventus insieme alla sua area sportiva. L'idea, però, non dispiace all'ex dirigente della Sampdoria che potrebbe decidere di ricoprire il ruolo più importante del calcio italiano in futuro, magari a partire dal 2020.