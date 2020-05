FIGC e Lega in attesa: Gravina aspetta incontro col CTS, venerdì previsto il consiglio federale

vedi letture

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport prova a fare una fotografia e a dare delle interpretazioni del momento di attesa che sta vivendo il calcio italiano. FIGC e Lega, si legge, sono convinte di aver fatto tutto il necessario per la ripartenza e continuano ad aver fiducia nel fatto che la stagione si possa concludere. Il presidente Gabriele Gravina resta in attesa di una convocazione da parte del Comitato tecnico scientifico per parlare del protocollo e degli allenamenti di squadra. Dall’altra parte, studia le mosse in vista del consiglio federale di venerdì.

La giornata di giovedì sarà invece quella buona per l’assemblea di Lega nella quale Dal Pino e De Siervo parleranno con le 20 società di A per capire come comportarsi con i diritti tv e con i broadcaster, nello specifico se adire subito le vie legali (con Sky, Dazn e Img) o provare a far proseguire il dialogo.