Figc, Fabbricini: "Il ct va scelto con serenità"

"Nuovo tecnico ? Non va dimenticato l'aspetto finanziario"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo". Lo ha detto Roberto Fabbricini, commissario della Figc, all'uscita dall'assemblea dei club europei (Eca) in corso a Roma. Su un possibile passaggio di Conte al Psg il dirigente poi confessa: "Questo lo leggiamo sui giornali, loro hanno dei contratti in essere e non dobbiamo interferire per una diplomazia internazionale necessaria, poi valuteremo la figura che sarà disponibile. Ricordo inoltre che c'è un aspetto di tipo finanziario che deve essere rispettato".