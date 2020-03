FIGC, giovedì nuova riunione con le Leghe. Aspettando le risposte del Governo

LA FIGC tramite il CONI nella giornata di ieri ha inoltrato al Governo le richieste dello sport e quindi, di conseguenza, anche del calcio. Non si dovesse ripartire, la Serie A ha stimato perdite per circa 720 milioni di euro e per questo motivo ha chiesto al Governo riforme e agevolazioni per venir fuori da questa situazione quando si ripartirà: sul tavolo questioni stringenti come l'agevolazione per la costruzione degli stadi, la reintroduzione del betting tra le sponsorizzazioni, i diritti tv e le tassazioni.

Una nuova riunione è prevista per la giornata di giovedì: in quella data, la FIGC spera che siano già arrivate le prime risposte del Governo.