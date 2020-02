vedi letture

FIGC, Gravina: "Inter-Ludogorets a porte chiuse, inviata richiesta. Riscontro sarà positivo"

A margine del Consiglio federale tenutosi quest’oggi in Via Allegri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha aggiornato circa l’emergenza del Covid19 con particolare riferimento al calcio e alla dispute di gare nazionali e internazionali: “Abbiamo annullato gli stage richiesti dal ct azzurro Roberto Mancini; ci riaggiorneremo per effettuarli in un secondo momento. Ci siamo impegnati anche a dare un supporto ai nostri campionati, con rispetto dell’indipendenza delle leghe. Abbiamo pertanto rinviato le prossime due giornate dei gironi A e B della Serie C, oltre ad alcune partite di Serie B in ordine alle decisioni del Ministero della Salute sulle attività sportive in determinate regioni. Ho inoltrato molto presto al ministro Roberto Speranza una richiesta ufficiale per quel che riguarda Inter-Ludogorets e siamo in attesa di un riscontro, peraltro già annunciato, positivo per la disputa a porte chiuse a San Siro”.